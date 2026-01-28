Lüleburgaz\'da Gıda Denetimleri Yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri toplu tüketim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.
Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
