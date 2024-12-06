Lüleburgaz'da Nakit Ödeme Dönemi Bitiyor

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz'da şehir içi toplu ulaşımında nakit ödeme dönemi, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle sona eriyor. Vatandaşlar, Kent Kart'la toplu ulaşımda avantajlı tarifeden yararlanmaya devam edebilecek.

Lüleburgaz'da toplu ulaşımda 1 Ocak 2025 itibariyle nakit ödeme dönemi bitiyor, Kent Kart dönemi başlıyor. İlçede, S.S. 105 No'lu Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı tüm minibüslerde nakit ödemeler, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle sona eriyor.

Vatandaşlar dilerse fiziki Kent Kart'la, dilerse de telefonlarına indirebilecekleri Kent Kart mobil uygulamasındaki QR okutma seçeneğiyle toplu ulaşımdan faydalanabilecek.

Toplu ulaşımda ayrıca banka/kredi kartlarıyla da ulaşımdan yararlanılabilecek. Kent Kart kullanan vatandaşlar, tam ve öğrenci tarifelerinde avantajlı fiyatlardan faydalanmaya devam edecek. Kent Kart'la ulaşım bedelleri ise tam 20 TL, öğrenci 17 TL, banka/kredi kartı ile ulaşım 30 TL olacak.