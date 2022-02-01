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Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Son Dakika

Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

01.02.2022 13:42
Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) bölgesindeki 42 km'lik yol açık tutulmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili (Macahel) bölgesindeki 42 km'lik yol açık tutulmaya çalışılıyor. Kaymakam Ali Osman Bulat, kar kalınlığını 3 metreyi bulan bölgeyi ziyaret etti.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel (Camili), yoğun kar yağışı sonrası yol alma çalışmaları devam ediyor. UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı sahip Gürcistan sınırında bulunan bin 900 rakımlı Camili (Macahel) bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi buldu. 6 köyün bulunduğu ve ulaşımı oldukça zor olan bölgenin kış şartları da ağır geçiyor. Önceki yıllarda Camili geçidine yağan yoğun kar yağışı nedeniyle bölge yılın 6 ayı ulaşıma açık, diğer 6 ay ise kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumdaydı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla yol kısa sürede açılıyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye giden Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, ekiplere kolaylıklar diledi. Daha sonra 3 metreyi bulan karla kaplı yolda fotoğraf çekindi.

(Adem Güngör/İHA)

Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu
Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu

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Türkiye, Borçka, Camili, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Macahel'de kar kalınlığı 3 metreyi buldu - Son Dakika


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