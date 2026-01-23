Macar Kültür Günü İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Macar Kültür Günü İstanbul'da Kutlandı

Macar Kültür Günü İstanbul\'da Kutlandı
23.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marton Borsanyi, İstanbul'da Macar Kültür Günü kapsamında konser verdi. Kültürel değerler ön planda.

Macar klavsen virtüözü Marton Borsanyi, her yıl 22 Ocak'ta kutlanan "Macar Kültür Günü" kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatçı, Jean-Philippe Rameau, Antonio Lucio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Franz Joseph Haydn ve Giuseppe Domenico Scarlatti'nin eserlerini seslendirdi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Borsanyi, "Daha önce Türkiye'ye geldim. Buradaki dinleyiciler çok mutlu, hızlı coşuyorlar. Bir yandan da çok disiplinli ve ciddi olabiliyorlar. Buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum, gerçekten ayrı bir keyif." dedi.

Macar Kültür Günü için gerçekleştireceği konserin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Borsanyi, "Böyle önemli bir günde insanın ülkesini temsil etmesi, böyle güzel bir etkinlikte yer alması ayrıca bir onur kaynağı." ifadesini kullandı.

"Mümkün mertebe kültürümüzü Macaristan'dan buraya taşımak istiyoruz"

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos ise Macar Kültür Günü'ne ilişkin, "22 Ocak 1823'te Ferenc Kölcsey, Macar milli marşının metnini tamamlıyor, 1844'te de Ferenc Erkel tarafından besteleniyor. Macaristan'ın milli duası olarak atıf yaptığımız bu marş, ilginçtir ki 1989'a kadar resmi değil. Bu sebeple kültür günü, milli dayanışma ve beraberliğin anlamını taşıyor. Macaristan'ın bin yıla dayanan, gurur verici ve ilham kaynağı olan somut ve soyut kültürel mirasın kanıtı olarak bugünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sipos, 2024'te Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında 170 etkinlik gerçekleştirdiklerini aktararak, bu yıl da Macar Kültür Günü etkinlikleri kapsamında org ve klavsen virtüözü Marton Borsanyi'yi İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.

Merkez olarak Türkiye'de Macar kültürünün elçisi konumunda olduklarını belirten Sipos, "Mümkün mertebe kültürümüzü Macaristan'dan buraya taşımak istiyoruz. Edebiyat, sinema, müzik, sahne sanatları, dans, tiyatro, bilim, kitap tanıtımları gibi çok çeşitli alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, İstanbul, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macar Kültür Günü İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:23:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Macar Kültür Günü İstanbul'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.