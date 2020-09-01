Macaristan 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlarını kapatıyor - Son Dakika
BBC

Macaristan 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Covid-19 salgınında sayıların yeniden artması sebebiyle Macaristan yeni önlemler alıyor.

Macaristan 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlarını kapatıyor, System.String[]

Covid-19 salgınında sayıların yeniden artması sebebiyle Macaristan yeni önlemler alıyor. Ülke, bugünden itibaren tüm sınırlarını kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren Macaristan vatandaşı olmayanların Macaristan'a girmelerine, geldikleri ülke fark etmeksizin izin verilmeyecek. Ancak çok özel durumlarda istisna yapılabilecek.

Bu tarihten itibaren Macaristan vatandaşları da dünyanın hangi bölgesinden gelirlerse gelsin ya iki negatif test sonucunu resmi makamlara göstermek ya da 2 hafta karantina altında kalmak zorundalar.

Hükümetin başbakanlık işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından yapılan açıklamalar, bu sert önlemlerin nasıl uygulanacağını da içeriyor.

Sınırların kapatılması ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği üyesi bir ülke, Schengen sınırlarını, AB üyesi diğer ülkeler vatandaşları da dahil olmak üzere tüm yabancılara kapatabilir mi?

Evet, görünen o ki; Macar hükümetinin aldığı karar bu anlama geliyor: Gergely Gulyas tarafından açıklanan kısıtlama programına göre 1 Eylül tarihinden itibaren Macaristan'a yabancı ülke vatandaşlarının girişi yasak.

Elbette her yasaklamada olduğu gibi bu kararın da bazı istisnaları var.

Örneğin çalışma amaçlı olmak üzere, bakanın deyişiyle 'büyük şirketlerin kendi bünyesinde gerçekleştireceği eleman transferleri kapsamında' yabancılara giriş izni verilebilir.

Diplomatik kanallar çerçevesinde de yabancılar ülkeye gelebilir.

Macaristan'da üniversite eğitimi alan geçler de yasak kapsamı dışında tutulacak. Onlar da salgın açısından Macaristan vatandaşlarıyla aynı statüde değerlendirilecek.

Ülkeden transit geçişler için de imkan sağlanacak, ancak bu geçişler salgının ilk aylarında olduğu gibi belli güzergahlarda, konvoylar halinde ve polislerin eskortluğunda gerçekleşecek.

Gerekli durumlarda askeri konvoylara da geçiş imkanı sunulacak.

Bunların dışında ülkeye yabancı giremeyecek.

24 Eylül'de Budapeşte'de düzenlenen Süper Kupa finali ne olacak?

Bir soru üzerine bakan, 24 Eylül'de Budapeşte'de düzenlenecek olan Süper Kupa finaliyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Budapeşte'de Puşkaş Arena'da düzenlenecek olan Bayern München- Sevilla final maçına 6500 kadar yabancı taraftarın gelmesi bekleniyordu. Onların durumu ne olacak?

Bakan finalin iptal edilmeyeceğini ve bir defaya mahsus olmak üzere yabancılara giriş izni verilebileceğini söyledi. Ancak gelen taraftarların mutlaka iki negatif test getirmeleri gerektiğini ve taraftarların doğrudan havalimanından stada nakledileceklerini, maç sonrasında da aynı yöntemle geri gönderileceklerini belirtti.

Macar hükümeti testlerin ancak Macar kurumları tarafından yapılabileceğini de belirtiyor. Yani Macaristan'a girmek isteyen kişilerin geldikleri ülkede yaptırdıkları iki negatif teste sahip olmaları yeterli görülmeyecek. Bu testlerin 48 saat içinde ve yetkili bir Macar kurumunda gerçekleşmesi gerekiyor.





Yabancı ülkeden gelen Macarlar için de sert tedbirler gündemde

Macar hükümetinin radikal salgın önlemleri Macaristan vatandaşlarını da kapsıyor.

Yurtdışından ülkeye dönen Macarlar iki negatif testle hasta olmadıklarını ispatlamak zorunda. Test yapılmaması halinde ülkeye dönen Macaristan vatandaşlarını iki hafta ev karantinası bekliyor.

Bu tür karantinalar bir tür ev hapsi gibi algılanıyor. Şu an itibariyle de uygulanan karantinalar çok ciddi bir şekilde kontrol ediliyor. Hem ülkeye dönüşte telefonlara yüklenen aplikasyonlarla karantinada olan kişinin hareketleri takip ediliyor ve hem de günde bazen 2-3 kez polis verilen adrese gidip, söz konusu şahsın o adreste olup olmadığını, sokağa çıkıp çıkmadığını denetliyor.

Karantinanın ihlal edilmesi halinde yüklü para cezaları öngörülüyor.

Komşu ülkeler sınırlarını kapatmıyor

Macar hükümeti bu önlemlerin koronavirüs salgınının ikinci dalgasının başlaması üzerine alındığını söylüyor. Artan vakaların ve dolayısıyla çevre ülkelerde yükselen salgının Macaristan'a da sirayet etmesinin ancak bu yöntemle önlenebileceğini savunuyor.

Macar hükümetinin bu radikal önlemlerini Orta Avrupa'nın diğer ülkeleri uygulamaya koymayacaklarını açıkladı.

Avusturya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti yetkilileri sınırları kapatma önleminin ancak son çare olarak gündeme alınabileceğini, şimdilik böylesi bir uygulamaya gerek görülmediğini bildirdiler.

Koronavirüs, Macaristan, Eylül, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 05:02

Son Dakika Dünya Macaristan 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlarını kapatıyor - Son Dakika Dünya

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