Macaristan'da "Terörizm"Den 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırılan Suriyeli Serbest Bırakılacak

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terörizm" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H'nin 19 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklandı.

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terörizm" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H'nin 19 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklandı.



30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilmesi kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası bir üst mahkemede 5 yıla düşürülen Suriyeli Ahmed H'nin 19 Ocak'ta serbest bırakılacağı bildirildi.



Nyireghaza Mahkeme Sözcüsü Laszlo Sörös, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, 5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H'nin şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını ve ülkeden sınır dışı edileceğini söyledi.



- Olayın geçmişi



Macaristan-Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda, 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın kapıları açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisi ile sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.



Macar polisinin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.



Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde polisler tarafından kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafon ile seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.



Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.



"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 5 yıl hapis cezası verilen Ahmet H'nin bunun yanı sıra 10 yıl Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.



AB ve ABD, Ahmed H'nin "terörizm" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermişti.

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