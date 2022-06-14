Macaristan'da, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Macaristan'da, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı

14.06.2022 00:23
Macaristan'da, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlikte, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlikte, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı.

Macar Miras Evi'nde düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Meltem Güney, KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev etkinlikte yaptığı konuşmada, tanıtımı yapılan "Türkistan Sesleri" adlı albümün TÜRKSOY'un daha önce "Sibirya Sesleri" adıyla başlattığı, geleneksel Türk müziğini gelecek nesillere aktarma projesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

"Türkistan Sesleri" adlı albümün bir kültür hazinesi değerinde olduğunu ve Macar bilim insanları David Somfai Kara ve Istvan Santha'nın yoğun emekleri ile meydana geldiğini belirten Raev, "Bu CD'nin Türkçe ve Macarca bir kitapçıkla birlikte yayımlanması aslında TÜRKSOY'un Türk Dünyası'nın destancılık geleneğinin korunması ve tanıtılmasıyla yakından ilgilenmesinin bir yansımasıdır. Nitekim TÜRKSOY olarak bizler bugüne kadar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Hakas, Saha-Yakut ve Nogay destanlarını kitaplar halinde neşrettik, geniş okur ve araştırmacı kitlelerine kazandırdık." diye konuştu.

Somfai Kara ve Santha'nın çıktıkları yolculuğun ardında sadece muhteşem bir hikaye bırakmakla kalmadıklarını aynı zamanda Türk kültür hazinesine önemli bir eser de kazandırdıklarına işaret eden Raev, TÜRKSOY olarak bugüne kadar sanatçılara destek olduklarını bundan sonra da bu desteği devam ettireceklerini söyledi.

Raev ayrıca, "Türkistan Sesleri" albümünün yayımlanmasına vesile olan Santha ve Somfai Kara'nın yanı sıra etkinliğe ev sahipliği yapan Macar Miras Evi ve Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliğine teşekkür etti.

David Somfai Kara ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istvan Santha ile 30 yıldır Orta Asya'yı, özellikle de Türk ve Moğol halklarının yaşadığı bölgeleri ziyaret ettiklerini ve bu süreçte yüzlerce destan ve farklı türde eser topladıklarını söyledi.

Topladıkları eserlerin bir bölümünün "Sibirya Sesleri", diğer kısmının ise "Türkistan Sesleri" adlı albümle sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Somfai Kara, bu konuda kendilerine destek olan TÜRKSOY'a teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi Macaristan'da 3 günde 1513 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
Kaynak: AA

Macaristan, Türkistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan'da, 'Türkistan Sesleri' adlı albüm tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:51 Metro arızalanınca kapı açık yolculuk ettiler! Tehlikeli anlar kameraya yansıdı
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 00:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Macaristan'da, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement