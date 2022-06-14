Macaristan'da, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlikte, "Türkistan Sesleri" adlı albüm tanıtıldı.

Macar Miras Evi'nde düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Meltem Güney, KKTC Budapeşte Temsilcisi Özgür Ezel, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev etkinlikte yaptığı konuşmada, tanıtımı yapılan "Türkistan Sesleri" adlı albümün TÜRKSOY'un daha önce "Sibirya Sesleri" adıyla başlattığı, geleneksel Türk müziğini gelecek nesillere aktarma projesinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

"Türkistan Sesleri" adlı albümün bir kültür hazinesi değerinde olduğunu ve Macar bilim insanları David Somfai Kara ve Istvan Santha'nın yoğun emekleri ile meydana geldiğini belirten Raev, "Bu CD'nin Türkçe ve Macarca bir kitapçıkla birlikte yayımlanması aslında TÜRKSOY'un Türk Dünyası'nın destancılık geleneğinin korunması ve tanıtılmasıyla yakından ilgilenmesinin bir yansımasıdır. Nitekim TÜRKSOY olarak bizler bugüne kadar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Hakas, Saha-Yakut ve Nogay destanlarını kitaplar halinde neşrettik, geniş okur ve araştırmacı kitlelerine kazandırdık." diye konuştu.

Somfai Kara ve Santha'nın çıktıkları yolculuğun ardında sadece muhteşem bir hikaye bırakmakla kalmadıklarını aynı zamanda Türk kültür hazinesine önemli bir eser de kazandırdıklarına işaret eden Raev, TÜRKSOY olarak bugüne kadar sanatçılara destek olduklarını bundan sonra da bu desteği devam ettireceklerini söyledi.

Raev ayrıca, "Türkistan Sesleri" albümünün yayımlanmasına vesile olan Santha ve Somfai Kara'nın yanı sıra etkinliğe ev sahipliği yapan Macar Miras Evi ve Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Temsilciliğine teşekkür etti.

David Somfai Kara ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istvan Santha ile 30 yıldır Orta Asya'yı, özellikle de Türk ve Moğol halklarının yaşadığı bölgeleri ziyaret ettiklerini ve bu süreçte yüzlerce destan ve farklı türde eser topladıklarını söyledi.

Topladıkları eserlerin bir bölümünün "Sibirya Sesleri", diğer kısmının ise "Türkistan Sesleri" adlı albümle sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Somfai Kara, bu konuda kendilerine destek olan TÜRKSOY'a teşekkür etti.