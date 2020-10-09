Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması - Son Dakika

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması

09.10.2020 13:02
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması, System.String[]

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, "Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, "Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Keller, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Ticaret ve Yatırım İçin Fırsatlar Ülkesi: Macaristan" konulu web konferansa katılarak konuşma yaptı.

Macaristan'daki yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgi veren Keller, "Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler 2 bin yıl önceye dayanmaktadır. Macaristan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine gözlemci devlet olarak davet edilmiştir. Macaristan, Orta Avrupa'nın kalbinde batı ile doğu arasında kavşak noktadadır. Benzer büyüklükteki Hollanda veya İsviçre'den daha uygun yatırım koşullarına sahiptir." dedi.

Avrupa'da ürünlerle ilgili en düşük verginin Macaristan'da olduğuna işaret eden Keller, beş gün içinde şirket kurulabildiğini anlattı.

Yüksek vasıflı iş gücü ve çok yönlü yatırım teşvik sistemi de bulunduğunu dile getiren Keller, Macaristan pazarına ilgi duyan tüm Türk yatırımcıları konsolosluklarına beklediklerini söyledi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da geçmişten bugüne ticari ilişkilerin gelişimi adına en kıymetli unsurun "network" kavramı olduğunu belirtti.

Ekonominin bel kemiğini teşkil eden KOBİ'lerle bilgi, danışmanlık ve iş geliştirme konularında önemli bir network projesi olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Murzioğlu, "KOBİ'lerin gelişimi ve iş birlikleri sağlanması amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 2008 yılından bu yana çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Pandemi şartları dolayısıyla da artık on-line platformlar aracılığıyla bir araya geliyoruz. Uluslararası iş birliklerinin tesis edilmesi amacı çerçevesinde daha güçlü, daha etkin network kurmak adına bugün ülkemiz için önemli hedef pazarlardan biri Macaristan'dır." ifadelerini kullandı.

Konferansta Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerince iş insanlarına Macaristan ile ticaret ve yatırım imkanları konusunda bilgi verildi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması
Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması

Macaristan, Ticaret, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Maganda kurşunu, balkonda çamaşır asan kadının kafasına isabet etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti Demir kapı çocukların üzerine devrildi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler Hatay'da sabah başlayan yangın söndürülemiyor! İşte bölgeden görüntüler         
13:58
Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu Birlikte olduğu eşcinsel kadın, komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu         
12:44
Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım Mustafa Cengiz, ödeme yapmadıkları iki yıldıza çok sert çıktı: Ne halt yediklerini anlatacağım         
12:12
Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı         
11:30
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi, operasyonda 4 kişi yakalandı         
10:35
Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu Seyir halindeyken sıfır araç bir anda alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu         
10:32
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü Azerbaycan'la savaşmak için cepheye giden Ermeni opera sanatçısı öldürüldü         
10:03
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 14:34:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller, yatırımcıları ülkesine davet etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei