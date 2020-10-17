Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

17.10.2020 16:35
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Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdiler.

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdiler. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı." dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını ve erken bir gol ile geri düştüklerini belirtti.

Baskı altında iyi oyun sergileyemediklerini ifade eden Tomas, "Basit goller yedik. Şanssızlıklar yaşadık. Oyuncular 2-0 ve 3-1'den sonra geri dönüşte çok iyi karakter gösterdiler. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Önemli galibiyet aldık. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

İkinci yarıda oyunun kontrolünün tamamen kendilerine geçtiğini anlatan Tomas, "İstatistiklerde 500 pas biz yaptık. Yüzde 68 ile topa sahip olduk. İkinci yarı değişiklikler iyi oldu. Çok pozisyonumuz vardı. Skoda ve Michalak atsa farklı bir galibiyet de alabilirdik." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa: "Deplasmanda üç gol atıp mağlup olmak üzücü"

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Fuat Çapa, Rize'ye üç puan için geldiklerini, maça iyi başladıklarını ve 45. dakikaya kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyledi.

Alper Potuk'un ikinci sarı kartının hakem açısından tartışmalı bir karar olduğuna anlatan Çapa, "Hakemin verdiği karar doğru ise sıkıntı yok ama doğru değilse bu kadar büyük bir camiayı üzmesine çok üzülürüm. Hakem adına da kendi adıma da üzülürüm. Alper'in söylediği gibi değildir inşallah. Alper yalan söyleyecek biri değil." şeklinde konuştu.

Mücadelede 10 kişi kaldıktan sonra rakibin Skoda'yı oyuna sokacağını, uzun topları kullanıp onu topla buluşturmaya çalışacağını bildiklerine işaret eden Çapa, şöyle devam etti:

"Devre arasının ardından savunma oyuncusu koyduk. Paintsil'in arka adalesinde çekme olduğu, ileri haftalar sıkıntı olacağı söylenince değiştirdik. Gereksiz yere yaptırmış olduğumuz bir penaltı. Belirli önlemleri almıştık ama ikinci yarı 5 dakika atlatsak oyunumuz oturabilirdi. Deplasmanda üç gol atıp mağlup olmak üzücü. İlk yarı oynadığımız oyundan sonra yenilmek bizi çok üzdü."

Fuat Çapa, taktiksel olarak her şeyi iyi yaptıklarının altını çizerek, "Alper'in atılması iki penaltı bizi çok etkiledi. İlk yarıdaki oyunun üzerine koyarak oynamalıyız. Önümüzdeki ilk karşılaşmada galibiyet ile tanışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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