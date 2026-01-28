Macron: AB Arktik Stratejisini Gözden Geçirmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Macron: AB Arktik Stratejisini Gözden Geçirmeli

28.01.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Grönland'daki durumun Avrupa için stratejik bir uyanış olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa Birliği bu yıl Arktik stratejisini gözden geçirmeli. Grönland'daki durum, tüm Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Paris'te bir araya geldi. Görüşmede Arktik bölgesinde güvenlik, NATO'nun rolü, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejisi ve Grönland'la ekonomik iş birliği başlıkları öne çıktı.

"Danimarka ile dayanışmamızı yeniden ifade ediyoruz"

Macron, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Danimarka'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek mesajı vererek, "Danimarka ile dayanışmamızı, egemenliğinize ve toprak bütünlüğünüze bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz. Grönland ve Grönland halkına tüm desteğimizi yineliyoruz" dedi.

Görüşmenin ana gündeminin Arktik'in güvenliği olduğunu belirten Macron, "Rusya'nın Arktik'teki konumu, Çin'in ekonomik varlığı ve bu yakınlaşmanın stratejik sonuçları karşısında bölgede savunma duruşumuzu güçlendirme gerekliliğini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arktik'te NATO varlığının artırılmasını destekliyoruz"

Macron, Danimarka'nın talebiyle yürütülen Arktik Dayanıklılık Operasyonu Tatbikatı'na işaret ederek, NATO başlığına ilişkin, "Arktik'te NATO varlığının artırılmasını destekliyoruz. Biz de buna katılmaya hazırız" şeklinde konuştu.

AB'nin de süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Macron, "Avrupa Birliği bu yıl Arktik stratejisini gözden geçirmeli. Grönland'daki durum, tüm Avrupa için stratejik bir uyanış çağrısıdır" dedi. Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa egemenliği, yabancı müdahaleler, dezenformasyonla mücadele, iklim değişikliği ve stratejik bağımlılıkların azaltılması başlıklarına dikkat çekti.

"Başkonsolosluğumuz şubat başında Nuuk'a yerleşecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB-Grönland arasında 2023'te imzalanan stratejik ortaklığa da değinerek, "Bu ortaklığın uygulanmasını hızlandırmak istiyoruz" diye konuştu. Fransız lider, ortaklığın stratejik ham maddeler alanında sürdürülebilir değer zincirleri oluşturmasını hedeflediğini belirtti. Fransa'nın Nuuk'ta diplomatik varlığını güçlendireceğini belirten Macron, "Başkonsolosluğumuz açıldı. Başkonsolosumuz atandı, şubat başında Nuuk'a yerleşecek" bilgisini paylaştı.

"NATO, Arktik'te çok daha önemli bir rol oynamalı"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Arktik'te NATO'nun rolünün artması gerektiğini belirterek, "NATO, Arktik'te ve Büyük Kuzey'de Grönland çevresi dahil, çok daha önemli bir rol oynamalı" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Daha sıkı çalışmalıyız, daha iyi yapmalıyız, daha hızlı olmalıyız. Bu bizi daha güçlü yapar" dedi.

"Saat birlik saatidir, bölünme saati değil"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Fransa ile iş birliği alanlarını genişletmek istediklerini belirterek, "Ticaret, kültür, eğitim gibi alanlarda yeni fırsatları keşfedeceğiz" diye konuştu.

Nielsen ayrıca, "Saat birlik saatidir, bölünme saati değil" ifadeleriyle mesaj verdi. - PARİS

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği, Diplomasi, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Fransa, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Macron: AB Arktik Stratejisini Gözden Geçirmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:34:47. #7.11#
SON DAKİKA: Macron: AB Arktik Stratejisini Gözden Geçirmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.