Macron'dan ABD'ye Vize Kısıtlaması Tepkisi

24.12.2025 16:00
Macron, ABD'nin 5 Avrupalıya yönelik vize kısıtlamalarını kınayarak dijital egemenliği savundu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD yönetiminin eski AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton ve diğer 4 Avrupalı isme yönelik vize kısıtlama kararını kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin Thierry Breton ve diğer dört Avrupalı isme karşı aldığı vize kısıtlama kararlarını kınamaktadır. Bu tedbirler, Avrupa'nın dijital egemenliğini baltalamayı hedefleyen bir sindirme ve baskı girişimi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin dijital düzenlemelerinin, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından yürütülen demokratik ve egemen bir sürecin sonucunda kabul edildiğini hatırlatan Macron, bu kuralların üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Macron, söz konusu düzenlemelerin Avrupa genelinde platformlar arasında adil rekabeti sağlamak ve çevrim dışı ortamda yasa dışı olan eylemlerin, çevrim içi ortamda da yasa dışı sayılmasını garanti altına almak amacıyla uygulandığını belirtti.

AB'nin dijital sahasını düzenleyen kuralların Avrupa dışında belirlenemeyeceğinin altını çizen Macron, "AB Komisyonu ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte, dijital egemenliğimizi ve düzenleyici özerkliğimizi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dijital platformlara 'Amerikan görüşlerini' sansürlemeleri yönünde baskı yaptıkları gerekçesiyle 5 isme vize kısıtlama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

Dünya, Vize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
