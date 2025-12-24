Macron'dan ABD'ye Vize Tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski üyelerinden Thierry Breton'un da aralarında yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasını kınadıklarını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin Thierry Breton ve 4 diğer Avrupalı isme vize kısıtlaması uygulama kararını kınıyor. Bu önlemler Avrupa dijital egemenliğini baltalamayı amaçlayan yıldırma ve zorlama girişimidir." ifadelerini kullandı.

Birliğin dijital düzenlemelerinin demokratik ve egemen süreçler izlenerek kabul edildiğinin altını çizen Macron, bu düzenlemelerin platformlar arasında adil rekabeti ve yasa dışı olanın çevrim içi ortamda da yasa dışı sayılmasını sağlamak için geçerli olduğunu vurguladı.

Macron, bu dijital kuralların "Avrupa dışında belirlenmek üzere" çıkarılmadığına işaret ederek, kıtanın dijital egemenliğini savunmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X'ten yaptığı açıklamada, "Fransa, ABD'nin eski bakan ve AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton ile diğer 4 Avrupalıya dayattığı vize kısıtlamasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin" sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında eski AB Komisyonu Üyesi Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

AB'den X'e ceza

AB, ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası vermişti.

Kararın, X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk ise kararın ardından paylaştığı mesajlarda, AB'nin dağılması gerektiğini belirterek, Birliği "Nazi Almanyası"na benzetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullanmıştı.