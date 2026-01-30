Macron'dan YPG-Şam Ateşkesine Destek - Son Dakika
Macron'dan YPG-Şam Ateşkesine Destek

30.01.2026 16:12
Fransa, YPG ve Şam arasındaki ateşkes anlaşmasını destekleyeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında bugün varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatın uygulanmasını destekleyeceklerini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, egemen, birleşik, istikrarlı, barış içinde, halkın tamamına saygı duyan ve terörle mücadeleye dahil olan bir Suriye'yi desteklediğini ifade etti.

Bu sabah varılan kapsamlı anlaşmadan ötürü taraflara tebriklerini ileten Macron, bu mutabakatın, kalıcı bir ateşkes ve terör örgütü YPG'nin "barışçıl bir şekilde entegrasyonunu" sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, mutabakata ilişkin "Fransa, tamamen uygulanmasını destekleyecek. Fransa, ortaklarıyla birlikte Suriye ve Suriye halkının istikrar, adalet ve yeniden inşası sürecinde desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

