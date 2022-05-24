Macron'un "Avrupa Siyasi Topluluğu" önerisine "umutsuz" yorumu - Son Dakika
Üye Girişi

Macron'un "Avrupa Siyasi Topluluğu" önerisine "umutsuz" yorumu

24.05.2022 17:59
Macron'un "Avrupa Siyasi Topluluğu" önerisine "umutsuz" yorumu

Fransa'daki Paris I Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Tarihi Bölümünden Prof. Dr.

Fransa'daki Paris I Pantheon- Sorbonne Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Tarihi Bölümünden Prof. Dr. Laurence Badel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'nden (AB) daha esnek şartlara sahip olarak kurulmasını istediği "Avrupa Siyasi Topluluğu" inisiyatifini "daha önce de denenmiş başarısız bir projenin tekrar edilmesi" şeklinde değerlendirdi.

Badel, Le Monde gazetesi için Macron'un 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında önerdiği yeni Avrupa Siyasi Topluluğu'na ilişkin "Daha önce de bir 'Avrupa Siyasi Topluluğu' projesi vardı ve başarısızlıkla neticelendi" başlıklı yazı kaleme aldı.

Macron'un projesini, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın önerdiği ve 1991'de Prag'daki bir zirvede görüşülen projeye benzerlik gösterdiğini anlatan Badel, Mitterand'ın projeye Sovyet Birliğinin vesayetinden çıkan Orta ve Doğu Avrupa Devletlerini dahil etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Badel, Mitterand'ın projesinin ABD, Almanya ve dönemin Çekoslovakya'sının sıcak bakmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını anımsattı.

Macron bu projeyle Birleşik Krallık, Türkiye ve bir gün Rusya ile yeni ilişkiler kurmak istiyor

Macron'un, Mitterand'ın Avrupa Konfederasyonu projesinin ismini değiştirerek kafaları karıştırdığı yorumunu yapan Badel, Fransız Cumhurbaşkanı'nın girişiminin 27 üyeli AB'ye uymadığına, projenin "umut vadetmediğine" dikkati çekti.

Badel, 1950'lerde de söz konusu projeye benzer ve "üye olacak devletlerin dış politikalarını koordine etmek, ortak pazar oluşturmak" amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, Macron'un Avrupa Siyasi Topluluğu girişimiyle başka bir şeyi hedeflediğine değindi.

Macron'un bu girişimle Rusya sınırındaki AB'ye üye olmak isteyen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı sosyo-ekonomik anlamda Avrupa'ya bağlayan bir oluşum peşinde olduğu değerlendirmesinde bulunan Badel, "Ayrıca (Macron) bu projeyle, Avrupa'nın sınırlarını istikrara kavuşturmak, Birleşik Krallık, Türkiye ve bir gün Rusya ile yeni ilişkiler kurmak istiyor." ifadesini kullandı.

Badel, Avrupa'daki siyasi oluşumlar kurma meselesinin uzun yıllardır devam ettiğini ancak birçoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

Macron'un bir yandan tarihte iz bırakmaya çabaladığını belirten Badel, Fransız Cumhurbaşkanı'nın üye devletlerin projesine mesafe koyması nedeniyle yalnız kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Fransa'da yeni Bakanlar Kurulunun ana gündem maddesi alım gücü oldu Fransa'da yeni Bakanlar Kurulunun ana gündem maddesi alım gücü oldu Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Alman ve ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Alman ve ABD'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Sorbonne, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'un 'Avrupa Siyasi Topluluğu' önerisine 'umutsuz' yorumu - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Macron'un "Avrupa Siyasi Topluluğu" önerisine "umutsuz" yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement