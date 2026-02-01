Macron ve Şara'dan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
Macron ve Şara'dan Suriye Görüşmesi

01.02.2026 00:37
Macron, Suriye'nin istikrarı ve yeniden imarı için destek sözü verdi. YPG ile ateşkese memnun.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesini görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefonda görüştükleri belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrar ve yeniden imar konusunda desteklenmesi ele alındı.

Macron'un, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG arasındaki kapsamlı ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bu çerçevede Macron'un, ülkesinin Suriye'yi ve Suriye halkını istikrar, adalet ve yeniden imar sürecinde desteklemek amacıyla koordinasyonu sürdüreceğini dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

