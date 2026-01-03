Macron, Venezuela'da Geçiş Süreci İçin Muhalif Lideri Destekledi - Son Dakika
Güncel

Macron, Venezuela'da Geçiş Süreci İçin Muhalif Lideri Destekledi

03.01.2026 23:21
Macron, Maduro'ya karşı muhalif Gonzalez'in 2024 seçimlerinde liderlik etmesini istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin askeri operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalayarak ülke dışına çıkardığı Venezuela'da, geçiş döneminde liderliğin 2024 seçimlerinde Maduro'ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez tarafından üstlenilmesi çağrısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela halkının bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğunu ve bundan ancak sevinç duyabileceğini" belirtti.

Maduro'nun "İktidarı ele geçirerek ve Venezuela halkının temel özgürlüklerini hiçe sayarak halkının onuruna ağır darbe indirdiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, ayrıca muhalif Edmundo Gonzalez'in Venezuela'daki geçiş sürecine liderlik etmesi çağrısında bulundu.

Macron, "Gelecek geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalıdır. 2024'te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez'in bu geçişi mümkün olan en kısa sürede sağlayabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ortaklarla müzakereler yürüttüklerini vurgulayan Macron, Fransa'nın Venezuela'daki vatandaşlarının güvenliği konusunda teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Barrot, Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyonun uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtmişti

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'nun "Venezuela halkının gücünü elinden alarak ve (halkı) temel özgürlüklerinden mahrum bırakarak" halkın kendi kaderini tayin hakkını zedelediğini belirtmişti.

Fransa'nın "Venezuela halkının egemenliğini sürekli olarak savunduğunu" kaydeden Barrot, ABD'nin Maduro'ya yönelik müdahalesine ilişkin, "Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektedir. Fransa kalıcı siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve egemen halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar verdiğini hatırlatır." ifadelerini kullanmıştı.

Barrot, ABD'yi işaret ederek "BMGK daimi üyesi olarak öncül sorumluluğu olanların (güç kulanmama) ilkesini sürekli ihlalinin, dünya güvenliği açısından, hiç kimseyi dışlamayacak şekilde ağır sonuçları olacağını" bildirmişti.

"Tarihten ders çıkaran bir ülke olarak Fransa'nın buna hazırlandığını" belirten Barrot, "Fransa, devletlerin her zaman ve her yerde uluslararası eylemlerine rehberlik etmesi gereken BM Sözleşmesi'ne bağlılığını vurguluyor." açıklamasını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

