Son Dakika Haberleri: Maçta Bir Anda Yere Yığıldı

Maçta Bir Anda Yere Yığıldı

8 dakika önce

Artvin'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı.

Maçta Bir Anda Yere Yığıldı, System.String[]
Artvin'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede astım teşhisi konulan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin Amatör Ligi'nde bugün Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, "Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Spor
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