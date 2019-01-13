Maçta Bir Anda Yere Yığıldı

Artvin'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı.

Artvin'de amatör ligde oynanan karşılaşmada bir oyuncu yere yığıldı. Kaldırıldığı hastanede astım teşhisi konulan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Artvin Amatör Ligi'nde bugün Ardanuçspor ve Borçka Hudutspor karşılaşmasında bir oyuncu yere yığıldı. Ardanuçspor'un 3-1 önde olduğu karşılaşmanın 81. dakikasında Gürkan Avcı bir anda yere düştü. Avcı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Avcı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Avcı'ya astım teşhisi konulurken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Oyuncunun ziyaretine giden Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sadettin Dağ, sezonun bu ilk maçı olduğunu belirterek, "Bir sporcumuz fenalık geçirerek yere yığıldı. Sporcumuzun astım rahatsızlığı varmış. Bunu kulübümüze bildirmedi. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag Forması Giyen Josef Sural'ı Transfer Etti

Efsane Futboldu Diego Maradona, Ameliyat Edildi

Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı

Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var