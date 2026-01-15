Madagaskar'da Rus Askerleri ile Eğitim Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Madagaskar'da Rus Askerleri ile Eğitim Başladı

15.01.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madagaskar’da Rus mühimmatları için askeri eğitimler, Antananarivo'da başladı.

Madagaskar'da Rusya'nın sağladığı askeri ekipmanların kullanımı için başkent Antananarivo'da konuşlu bazı birliklerde Rus askerlerinin katılımıyla eğitim ve uygulamalı çalışmalara başlandığı bildirildi.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri heyetinin, Madagaskar Silahlı Kuvvetleri ile işbirliği içinde yeni ekipmanların kullanımı konusunda bilgi ve beceri aktarımını sağlamak üzere görevlendirildiği belirtildi.

İşbirliği kapsamında eğitim ve uygulamalı çalışmaların, Antananarivo'da konuşlu bazı birliklerde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu işbirliğinin, Madagaskar'ın uzun süredir kullandığı Rus yapımı silah ve ekipmanlara dayanan tarihsel bir çerçeveye sahip olduğunu vurguladı.

Geçmişte özellikle kalaşnikof tüfekleri gibi Rus menşeli ekipmanların Madagaskar'da yaygın şekilde kullanıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kez hedefin daha ileri nitelikte ekipmanların etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak şekilde yetkinliğin artırılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Madagaskar'ın uluslararası işbirliğinde ortaklarını çeşitlendirme iradesiyle hareket ettiğinin altı çizildi.

12 Ekim darbesi

Ülkede, uzun süredir devam eden elektrik ve su kesintilerini protesto etmek için Eylül 2025'te başlayan gösteriler hükümete karşıtı kitlesel protestolara dönüşmüştü.

Başkent Antananarivo başta birçok kentte düzenlenen gösteriler, kısa sürede ülke geneline yayılmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler devam ederken, dönemin Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın Fransız uçağıyla ülkeyi terk ettiği bildirilmiş ve akabinde Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, hükümete el koyduğunu duyurmuştu.

Albay Randrianirina, 17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesi'nde yemin ederek geçici cumhurbaşkanı sıfatıyla görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Antananarivo, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madagaskar'da Rus Askerleri ile Eğitim Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:11:59. #7.11#
SON DAKİKA: Madagaskar'da Rus Askerleri ile Eğitim Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.