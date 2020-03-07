"Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verildi - Son Dakika

"Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi

6 saat önce

Kilis'te, Türk ve Suriyeli ailelere "Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.

Kilis'te, Türk ve Suriyeli ailelere "Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.


Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezinde Türk Vatandaşları ile geçici koruma statüsüne bulunan Suriyelilere Yeşilay haftası münasebetiyle "Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi. Madde Bağımlılığından kurtulma yöntemleri, madde bağımlığının zararları, alkol, başta olmak üzere uyuşturucunun zararları uzmanlar tarafından anlatıldı. Etkinliğe katılanlara ayrıca Çatışma Çözme Becerileri" eğitimi de verildi. Programa katılan ailelerin çocuklarını da oyun odasında etkinlik düzenlendi. - KİLİS

Yeşilay, Kilis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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