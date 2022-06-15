Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı - Son Dakika
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Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı

15.06.2022 21:44
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, şikayet üzerine bölgeye gelen polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, şikayet üzerine bölgeye gelen polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı. Şahıs, gözaltına alınırken yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'ta meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, evde bulunan kişilere ve sokak halkına rahatsızlık vermeye başladı. Yaşanan rahatsızlık üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen polisle tartışma yaşayan şahıs, T.A. isimli memurun parmağını ısırarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve takviye olarak polis ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle etkisiz hale getirdiği şahıs, gözaltına alınırken parmağından yara alan polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi. Olayı anlatan mahalle sakini ise durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Madde bağımlısı kendisi önüne gelene sataşıyor, bıçaklarla, silahlarla, tüfeklerle geziyor. Millete saldırıyor işte olacak bir şey değil mahallede huzur kalmadı" dedi. - SAKARYA

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs polisin parmağını ısırdı - Son Dakika

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