Maden faciasında ölen 2 işçi toprağa verildi - Son Dakika

Zonguldak'ta dün kaçak maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında hayatlarını kaybeden Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz, Çatalağzı beldesinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yaklaşık 1 ay önce kolluk kuvvetleri tarafından göçertilerek kapatılan ve mühürlenen kaçak maden ocağı yeniden açılmak istendi. Bu sırada içeride biriken gazların patlaması sonucu 25 yaşındaki Erdem Korkmaz ile 33 yaşındaki Uğur Korkmaz yaşamını yitirdi. İki gencin cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çatalağzı beldesine getirildi.



Beldedeki Ulu Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Vali Erdoğan Bektaş, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 25 yaşındaki Erdem Korkmaz'ın evli ve bir çocuk babası olduğu, 33 yaşındaki Uğur Korkmaz'ın ise bekar olduğu öğrenildi.



Kılınan cenaze namazlarının ardından Uğur Korkmaz'ın cenazesi Köytarla mezarlığına defnedilirken, Erdem Korkmaz'ın cenazesi ise Doğancılar Mahalle mezarlığına defnedildi. Her iki gencin yakınları ise cenaze töreninde sinir krizleri geçirdi. Aileler cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi.



Öte yandan gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK