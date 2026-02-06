MADENCİLER, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi ile Kilimli ve Gelik İşletmesi'nde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, maden ocaklarının önünde depremde ölenler için dua etti. Anma etkinliğinde ayrıca Kuran-ı Kerim de okundu.
Depremin ardından Zonguldak'tan deprem bölgelerine giden TTK'ye bağlı 4 bin madenci, arama-kurtarma çalışmalarında önemli rol oynamıştı.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Madenciler Depremi Andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?