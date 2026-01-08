Madrid'de Maccabi Tel Aviv'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Madrid'de Maccabi Tel Aviv'e Protesto

Madrid\'de Maccabi Tel Aviv\'e Protesto
08.01.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol STK'lar, Real Madrid-Maccabi maçı öncesi İsrail'e yönelik protesto düzenledi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanan Real Madrid- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail takımının protesto edildiği bir gösteri düzenlendi.

Madrid'de 250'den fazla sivil toplum kuruluşunun (STK), 5 Ocak'ta yaptığı ortak açıklamada, maçın iptal edilmesi talebi ve gösteri çağrısı sonrasında güvenlik gerekçesiyle karşılaşma seyircisiz oynanırken, güvenlik önlemlerinin çok üst düzeye çıkarılması dikkati çekti.

Maçın oynandığı Movistar Arena spor salonunun dört girişinden sadece birini açık tutan İspanyol polisi, girişlere izin vermezken, zırhlı araçlarla yolları kapattı.

Spor salonunun ana girişindeki meydanda toplanan İspanyollar ellerinde Filistin bayraklarını sallayarak, "Özgür Filistin", Katil İsrail", "Maccabi Tel Aviv dışarı" sloganları attı.

"Netanyahu ve Trump'ın kusursuz bir şekilde yürüttüğü medya operasyonuna rağmen soykırımın devam ettiğini herkes biliyor"

Gösteriye destek veren sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, basına yaptığı açıklamada, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın kusursuz bir şekilde yürüttüğü medya operasyonuna rağmen soykırımın devam ettiğini herkes biliyor. İsrail'in, sportif aktivitelere katılarak soykırımı aklama girişimleri de devam ediyor. Bu maç oynanmamalıydı. İspanya hükümeti, soykırımcılarla tüm ilişkileri kesmeli." dedi.

"Bu soykırımı acilen sona erdirmek gerekiyor ve bu sadece İsrail'in uluslararası olarak yalnız kalmasıyla olur" diyen Belarra, "Sahte ateşkesten sonra Filistin'de 400'den fazla kişi öldürüldü, 1000'den fazla kişi yaralandı, insani yardımlar halen Gazze'ye giremiyor. İsrail, STK'lerin girişini engelliyor. Bugün bir kez daha net ve yüksek bir sesle Özgür Filistin'i haykırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belarra ayrıca İspanya hükümetinin, İsrail'e karşı aldığı tüm yaptırım kararlarına rağmen bu ülke ile askeri ticaretini devam ettirdiğini savundu.

Podemos olarak, İspanya'nın Ukrayna'ya ya da Gazze'ye asker göndermesine karşı olduklarını dile getiren Belarra, "Yüzünü gizlemeyen bir faşist olan Trump'ın planlarının ne olduğunu biliyoruz. Kendisi de açıkça söyledi. Gazze'yi bir tatil köyüne çevirmek istiyor. İspanyol ordusu, ABD'nin 70 bin kişinin ölümü üzerine kurduğu ticari hesapların bekçiliğini yapamaz." sözlerini sarf etti.

Diğer yandan gösteriye katılan İspanyollardan Pedro Lopez de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soykırıma karşı mücadeleye devam etmek gerekiyor. Ateşkesin yalan olduğunu herkes biliyor. İsrail öldürmeye devam ediyor." diye konuştu.

İspanyol sivil toplum örgütlerinin baskısı sonrasında Maccabi Tel Aviv'in 6 Ocak'taki Barcelona ve bugünkü Real Madrid ile maçları seyircisiz oynandı.

Madrid'deki 250'den fazla sivil toplum kuruluşu yayımladıkları manifestoda şu mesajı verdi:

"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımı, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Filistin halkına karşı soykırım suçu nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı tarafından soruşturulan İsrail devletinin uluslararası alanda normalleşmesine katkıda bulunmaktadır. Spor, uluslararası suçlardan ayrı kalamaz veya sözde tarafsızlığın arkasına saklanamaz. İsrail takımlarının maçlarını oynamasına izin vermek siyasi ve sembolik bir suç ortaklığıdır."

Kaynak: AA

Maccabi Tel Aviv, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Real Madrid, İsrail, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Maccabi Tel Aviv'e Protesto - Son Dakika

Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:10:23. #7.11#
SON DAKİKA: Madrid'de Maccabi Tel Aviv'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.