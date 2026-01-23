Maduro Guerra'dan Protesto Çağrısı - Son Dakika
Maduro Guerra'dan Protesto Çağrısı

23.01.2026 18:20
Nicolas Maduro Guerra, ABD saldırısına karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmesini istedi.

(ANKARA) – Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Milletvekili Nicolas Maduro Guerra, ABD'nin saldırısının birinci ayında geniş çaplı protestolar düzenlenmesi çağrısında bulunarak "Biz var olma hakkı ve daha iyi bir dünya için savaşan, direnen halklarız. Acıya rağmen, siyasi, sosyal ve ekonomik modelimizi savunarak Bolivarcı Devrim olarak dimdik ayaktayız" dedi.

ABD'nin saldırısı sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, Bolivarcı İttifak (ALBA-TCP) tarafından düzenlenen sanal forumda yaptığı konuşmada, ABD'nin saldırısının birinci ayı olan 3 Şubat'ta dünya genelinde geniş çaplı protestolar düzenlenmesini istedi.

Guerra, 3 Ocak'taki operasyonda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bu saldırının ABD tarafından küresel Güney ülkelerine yönelik "faşist ideolojiyi güç yoluyla dayatma amacı taşıyan bir mesaj olduğunu" savundu.

Maduro Guerra, barışın savunulması için sokaklarda kalıcı bir hareketlilik olması gerektiğini vurgulayarak, şubat ayının ilk haftasında Karakas'ta uluslararası hukuk uzmanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Guerra, "bu zirvenin uluslararası hukukun savunulması adına bir merkez olacağını ve Maduro'nun kaçırılmasına ilişkin yasal şikayetlerin yapılacağı bir zemin oluşturacağını" ifade etti.

"Geçici Başkan Rodriguez'e destek tam"

Ülkedeki siyasi duruma da değinen Maduro Guerra, "Venezuelalıların ABD işgaline karşı ulusal birlik içinde hareket ettiğini ve Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e destek verildiğini, verilmeye de devam edeceğini" belirtti.

Guerra, "Biz var olma hakkı ve daha iyi bir dünya için savaşan, direnen halklarız. Acıya rağmen, siyasi, sosyal ve ekonomik modelimizi savunarak Bolivarcı Devrim olarak dimdik ayaktayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

