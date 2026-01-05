Maduro'nun Duruşması Başlıyor

(ANKARA) - ABD güçleri tarafından Venezuela'nın başkenti Karakas'tan eşi Cilia Flores ile alıkonularak New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tutuklu bulunduğu Brooklyn'deki cezaevinden, duruşmanın görüleceği ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. Maduro ve eşinin, Türkiye saatiyle 20.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores, yoğun güvenlik önlemleri altında kara yoluyla helikopterin hazır bekletildiği yakındaki bir spor sahasına götürüldü.

Televizyon kanallarının hava çekimlerinde, Maduro'nun özel bir araçtan indikten sonra ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) ekipleri eşliğinde helikoptere doğru yürüdüğü görüldü.

Görüntülerde Maduro'nun yürümekte zorlandığı ve topalladığı, kendisinin ve eşinin ellerinin önden kelepçeli olduğu dikkati çekti.

Uyuşturucu kartellerine giydirilen tulum giydirildi

Maduro ve Flores'in, ABD'de yüksek profilli uyuşturucu suçlarıyla itham edilen kartel liderleri ve uluslararası bağlantıları bulunan sanıklara giydirilen sarı renkli cezaevi tulumlarıyla sevk edildikleri görüldü. Söz konusu tulumun daha önce Meksikalı uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli'nin eski lideri Joaquín "El Chapo" Guzmán'a da giydirildiği biliniyor.

Çift, helikopterle Manhattan'daki ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi'ne götürüldü. Maduro ve eşinin duruşmasının, Türkiye saatiyle 20.00'de başlaması bekleniyor. Duruşmaya, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi Yargıcı Alvin Hellerstein'ın başkanlık edeceği bildirildi.

Maduro, "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığından" yargılanacak

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, 3 Ocak Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığını bildirmişti. Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

İddianamede, federal hükümetin 15 yıldır mahkemede takip ettiği bir uyuşturucu kaçakçılığı davasında Maduro'nun, altı yıldır davalı konumunda bulunduğu yer aldı.