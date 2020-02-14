Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen... - Son Dakika

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen...

6 saat önce

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen..., System.String[]

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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