Son Dakika Haberleri: Maganda kurşunu balkonda oturan 82 yaşındaki kadına isabet etti
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Maganda kurşunu balkonda oturan 82 yaşındaki kadına isabet etti

1 saat önce

Maganda kurşunu balkonda oturan 82 yaşındaki kadına isabet etti Kalbinin üzerine isabet eden kurşunun yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonunda eşi ile otururken maganda kurşunun kalbinin üzerine isabet ettiği kadın yaralandı.

Maganda kurşunu balkonda oturan 82 yaşındaki kadına isabet etti

Kalbinin üzerine isabet eden kurşunun yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinin balkonunda eşi ile otururken maganda kurşunun kalbinin üzerine isabet ettiği kadın yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Hanım Aykaç, hava almak için 4 katlı apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Balkonda eşi ile otururken gelen silah sesinin ardından maganda kurşunu Aykaç'ın kalbinin üstüne isabet etti. Aykaç'ın yaralandığını gören eşi hemen evde bulunan aile üyelerine haber verdi. Evde bulunan aile üyeleri hemen 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Aykaç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın tedavi altına alınırken, olay yerine intikal eden polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Aykaç'ın yaralanmasına neden olan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Maganda kurşunu balkonda oturan 82 yaşındaki kadına isabet etti

Kocaeli, Derince, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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