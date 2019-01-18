Son Dakika Haberleri: Mahallelinin 'Elektrik' İsyanı

Mahallelinin 'Elektrik' İsyanı

1 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Koçcağız mahallesi sakinleri, mahallelerinde 4 gündür elektrik olmadığını, bundan dolayı çok mağdur olduklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Mahallelinin 'Elektrik' İsyanı, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Koçcağız mahallesi sakinleri, mahallelerinde 4 gündür elektrik olmadığını, bundan dolayı çok mağdur olduklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Koçcağız mahallesinin elektrikleri, 4 gün önce kesildi. 4 gündür elektriklerin açılması için bir çalışmanın da yürütülmediği mahallede, vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Havanın kararmasıyla evlerini mumlarla aydınlatan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Koçcağız mahalle muhtarı Zekeriya Ülker, "Köyümüzde 4 gündür enerjimiz yok. enerji olmadığı için içme suyunda da sıkıntı yaşıyoruz. Köydeki vatandaşlarımız aşırı derecede mağdurlar. İçme suyunu bulmakta güçlük çekiyoruz. Hayvanlarımızda susuz kaldı. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Erbaş da, "Önceden bizim elektriğimiz Kamber üstünden geliyordu, şimdi hattı dağ arkasına almışlar. Bizim buradaki cereyanımızı neden alıyorlar da, oraya veriyorlar. Yazın bile arıza veriyor ki, kışın nasıl vermesin. Hattımızın yeniden eski duruma gelmesini istiyoruz. Elektrik olmadığı için ineklerde sağılmıyor" diye konuştu.

Sakinlerden Şerafettin Muhlandız da, "Elektrik olmadığı için mağduruz. Suyumuzda yok. Her şeyden mağduruz. Elektriğimizin güzel bir yerden alınmasını istiyoruz. Mum yakarak aydınlanmaya çalışıyoruz. Onlarda bittiğinde karanlıkta oturuyoruz. Telefonlarında şarjı bittiği için iletişim kuramıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:33 Kaynak: İHA

Talas, Kayseri, Güncel
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