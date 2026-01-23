Mahmudiye Tesisleri 24 Saat Açık

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, günün her saatinde çocukların ve gençlerin kullanımına açık tutuluyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Mahmudiye İlçe Müdürlüğü tesisleri, bölgedeki gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Modern ve donanımlı altyapıya sahip spor alanları, haftanın 7 günü 24 saat boyunca faaliyetlerine devam ediyor. Tesislerde yürütülen çalışmalarla çocukların spor yapmalarına imkan sağlanırken, geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR