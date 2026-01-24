Mahsur Kalan Çoban ve Keçiler Kurtarıldı

SİİRT'in Baykan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan çoban ile 9 keçi, AFAD ekiplerinin 7 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün Baykan ilçesine bağlı Çaykaya köyü kırsalında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 9 keçinin yaklaşık 3 gündür kayalıklarda mahsur kaldığı, hayvanları kurtarmak isteyen çobanın da aynı bölgede mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 5 kişilik dağcı arama kurtarma ekibi, 1 arama kurtarma aracı ve termal drone sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından çoban ile keçiler bulundukları yerden alınarak güvenli alana getirildi.
Kurtarılan çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
