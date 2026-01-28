Mahsur Keçi Ekiplerce Kurtarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir keçinin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmanın ardından keçi güvenli şekilde mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi. - BURDUR