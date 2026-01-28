Mahsur Keçi Ekiplerce Kurtarıldı - Son Dakika
Mahsur Keçi Ekiplerce Kurtarıldı

Mahsur Keçi Ekiplerce Kurtarıldı
28.01.2026 10:32
Burdur'un Bucak ilçesinde mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir keçinin dağlık ve sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi bölgeye intikal etti. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmanın ardından keçi güvenli şekilde mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Burdur, Bucak, AFAD

