Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi

27.09.2022 21:34
Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi

MAKAO, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Dünya Turizm Günü için düzenlenen tepsi taşıma yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 27 Eylül 2022. Makao'da Salı günü Dünya Turizm Günü'nü kutlamak için tepsi taşıma yarışı düzenlendi.

MAKAO, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Dünya Turizm Günü için düzenlenen tepsi taşıma yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 27 Eylül 2022. Makao'da Salı günü Dünya Turizm Günü'nü kutlamak için tepsi taşıma yarışı düzenlendi. Yerel yiyecek-içecek ve turizm sektörlerinde çalışan 130 kadar katılımcının yer aldığı yarış Makao'nun St. Paul Katedrali Kalıntıları ve Senado Meydanı gibi turistik bölgelerini içine alan bir rota üzerinde yapıldı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Dünya Turizm Günü, Eylül, Makao, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi - Son Dakika
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