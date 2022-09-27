Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi

MAKAO, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Dünya Turizm Günü için düzenlenen tepsi taşıma yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 27 Eylül 2022. Makao'da Salı günü Dünya Turizm Günü'nü kutlamak için tepsi taşıma yarışı düzenlendi. Yerel yiyecek-içecek ve turizm sektörlerinde çalışan 130 kadar katılımcının yer aldığı yarış Makao'nun St. Paul Katedrali Kalıntıları ve Senado Meydanı gibi turistik bölgelerini içine alan bir rota üzerinde yapıldı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)