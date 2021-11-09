Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (6) - Son Dakika

7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Malatya Valiliği, yıkılan 2 katlı binanın enkazından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 7'sinin taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, iki katlı binada meydana gelen çökme sonrası 13 kişinin enkaz altından çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildikleri belirtildi. Hastanelerde müdahale edilen yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında, enkazdan çıkarılan ve halen hastanelerde tedavisi devam eden Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu.