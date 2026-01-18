Malatya\'da 5.561 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Malatya'da 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
