Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
03.12.2020 11:08
MALATYA'da, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 etnografik tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 etnografik tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin Niyazi Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, üzerinde Osmanlıca kabartma yazı bulunan 6 gümüş etnografik tarihi eser levha ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusuna başlandı.
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