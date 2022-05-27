Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

27.05.2022 14:11

Malatya'da bir tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

KOM ekipleri ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı görevlilerin koordineli çalışması neticesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tırda 7 ton 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Kaynak: AA

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