Malatya'da Depremin Üçüncü Yılı Anma Programı

06.02.2026 18:51
Malatya'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı için anma programı düzenlendi, yeni şehir projeleri tanıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla Malatya'da anma programı gerçekleştirildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, bugün insanları acılara boğmaya hiç niyetinin olmadığını belirterek, "Sizi acılara boğmaya hiç niyetim yok. Çünkü yeteri kadar hepimiz yıprandık, üzüldük. Çünkü biz büyük bir milletiz ve büyük bir aileyiz." dedi.

6 Şubat 2023'te yıkılan şehri yeniden dizayn ettiklerini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir şehir mimarisi ortaya koyduk. 30 metrelik yollarıyla, yatay dikey yeni yollarla ve tamamen kapalı otoparklarıyla geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Bugün itibarıyla 121 bine yakın bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Bunun yaklaşık 104 bini TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan, yaklaşık 18 bin civarında da yerinde dönüşüm projesiyle yapılan konutlarımız var. Artık sonuna geldik. Neyi konuşmamız lazım? Malatya markasını nasıl parlatacağız? Peki biz Malatya'yı nasıl tanıtacağız? Malatya'nın ekonomisini nasıl geliştireceğiz? Artık odaklanmamız gereken konular, yas tutmaktan ziyade geçmişten ders çıkartan ama yarına umutla bakan... O yüzden biz artık yarına umutla bakıyoruz. Biz diyoruz ki 'depremin izlerini sildik, Malatya'yı ayağa kaldırdık'. Yeni, modern ve afete dirençli bir Malatya inşa ettik, huzurla güvenle oturacağınız bir Malatya ortaya koyduk. Bu başarı hikayesi başta aziz milletimizin, siz Malatyalı kardeşlerimizin, elbette kutlu devletimizin, aziz milletimizin, emek veren, çalışan tüm kardeşlerimizin."

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesiyle rezerv alanlarda ve çevrede konutlar yaptıklarını ve hiçbir vatandaşı, hiçbir hak sahibini dışarıda bırakmadıklarını vurgulayarak, "Bugün çok güzel bir Malatya inşa edildi. İhya ediyoruz, inşa ediyoruz, imar ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan da yerinde dönüşümlerle beraber 120 bin bağımsız birimin, hak sahibi sayısının çok üstünde bir rakama tekabül ettiğini dile getirerek, "Gerçekten muazzam bir iş, Malatya'nın büyümesi anlamına gelecek bir iş." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise artık yıkılmış, yanmış bir Malatya'dan söz etmediklerini, yeniden yapılanmış, küllerinden ayağa kalkmış, güzel ve daha dirençli bir şehir oluştuğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluşlarda görev yapan müdürler, idareciler, çalışanlar ve gönüllülerden deprem döneminde ve yeniden yapılanma sürecinde katkı sunanlara teşekkür belgesi verildi.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müzik öğretmenleri oratoryo sahneledi.

Bu arada Kernek Karagözlüler Camisi'nde ise depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

