Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

06.02.2026 11:09
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hasta ve hasta yakınlarıyla hastane personelinin çıkma çabaları yer aldı. Tekerlekli sandalyede sedyedekiler ile yürüme güçlüğü çekenlere vatandaşların yardım etmeye çalıştığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, 13.24'te meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sarsıntıyla birlikte hasta, hasta yakınları, doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerinin dışarıya çıkma çabaları yer aldı. Sedye ve tekerlekli sandalyeyle yürüme güçlüğü çeken vatandaşlara hastane personeli ve vatandaşların yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

Havanın soğuk olması nedeni ile deprem sonrası battaniye almak için içeri girenlerin artçı sarsıntıya yakalandığı anlar da yine güvenlik kamerasına yansıdı.

7.6 büyüklüğündeki depreme sokakta yakalanan bir kişi de o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tekbirler getiren vatandaşlar yaşanan sarsıntının bitmesini bekleyerek gözyaşı döktü.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

