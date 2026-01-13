Malatya\'da Eğitime Kar Engeli

MALATYA'nın 9 ilçesinde etkili olan tipi ve +oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde meydana gelen tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanırken, Arguvan, Arapgir, Akçadağ, Doğanyol, Doğanşehir, Darende ve Pütürge ilçelerinin tamamı, Kuluncak ve Hekimhan ilçelerinin bazı mahallelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.