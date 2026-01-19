Malatya'da Kar İle Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Malatya'da kar nedeniyle kapanan 53 mahallenin yolu ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için kar nedeniyle kapanan 53 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir'de 5 mahallede 116 kilometre, Battalgazi'de 3 mahallede 69 kilometre, Doğanyol'da 3 mahallede 69 kilometre, Hekimhan'da 3 mahallede 69 kilometre, Kale'de 7 mahallede 162 kilometre, Pütürge'de 23 mahallede 532 kilometre ve Yeşilyurt'ta 9 mahallede 209 kilometre yol ekipler tarafından ulaşıma açıldı."

Öte yandan ekiplerin ana arterler ve mahalle bağlantı yollarında tuzlama ve solüsyon çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.