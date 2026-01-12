MALATYA'da kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.
Dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde mağduriyet yaşanmaması için kaymakamlıklar tarafından eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerde aynı gün idari sayılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
