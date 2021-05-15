Malatya'da mantar ve ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.
Sürgü Mahallesi Gövdepe mevkisinde mantar ve ot toplamak için kayalıklara çıkan Vahap Demirci (80) dengesini kaybederek düştü.
Yanında bulunan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Demirci, ambulansa taşındı.
Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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