Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi

28.08.2022 19:38
Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi

Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş 3 kilo 162 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş 3 kilo 162 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi. Aracın tampon kısmını söken ekipler, buraya gizlenmiş 4 paket halinde 2 kilo 650 gram kubar esrar tespit etti. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü D.K. gözaltına alındı.

Kale uygulama noktasında ekiplerce durdurulan bir otomobilde yapılan kontrollerde de salça kutusunun içerisine gizlenmiş 512 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Ö. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da otomobilin tamponuna ve salça kutusuna gizlenmiş esrar ele geçirildi - Son Dakika
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