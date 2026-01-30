Malatya'da Silahlı Saldırı: 7 Yaralı - Son Dakika
Malatya'da Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Malatya\'da Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
30.01.2026 02:59
Battalgazi'de Miraç A., husumetlisi Mert Y.'ye ve 6 kişiye pompalı tüfekle saldırdı, 7 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Miraç A., husumetlisi Mert Y.'ye önce iş yerinde ardından yaralı olarak sığındığı çay ocağında pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Mert Y. ve çay ocağında bulunan 6 kişi yaralanırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Miraç A., 5 yıldır aralarında husumet bulunan Mert Y.'nin işlettiği telefon tamir ve satışının yapıldığı konteyner dükkana geldi. Husumetlisinin pompalı tüfekle açtığı ateş sırasında yaralanan Mert Y., koşarak yakındaki bir çay ocağına sığındı. Bu sırada arkasından gelen Miraç A., silahını çay ocağına doğrultarak art arda ateş açtı. Çevrede panik ve korku yaşanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

7 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıda Mert Y.'nin yanı sıra çay ocağında bulunan 6 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan saldırgan Miraç A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Battalgazi, Güvenlik, Malatya, Güncel, Suç, Son Dakika

