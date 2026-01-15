Malatya\'da Sokak Satıcılarına Operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 417 adet sentetik ecza maddesi, 181,27 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli gerçekleştirilen operasyonda 3 ikamet ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bin 417 adet sentetik ecza maddesi, 181,27 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA
