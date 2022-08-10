Alkolü şahıs ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Alkolü şahıs ekipleri harekete geçirdi

10.08.2022 10:28
Alkolü şahıs ekipleri harekete geçirdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde girdiği barajda kaybolduğu iddia edilen şahıs jandarma ekiplerini tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde girdiği barajda kaybolduğu iddia edilen şahıs jandarma ekiplerini tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra Sultansuyu Barajına girerek serinlemeye çalışan Harun K. 'nın (36) kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yaklaşık iki saat çalışma yapan ekipler Harun K. kıyıda bilinci açık bir şekilde buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen şahıs tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolü şahıs ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkolü şahıs ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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