Ekonomi

Malatya'nın İhracat Başarısı: 334 Milyon Dolar

17.01.2026 11:26
Malatya, 2023'te 334 milyon 979 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi; kayısı, makine ve elektronik öne çıktı.

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında söz sahibi olan kenti Malatya'dan, geçen yıl 334 milyon 979 bin dolarlık ülke ekonomisine döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Malatya'dan makine ve aksamları, elektrik ve elektronik, hububat ve madencilik sektörü gibi alanlardan 334 milyon 979 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Kentten ihracat yapılan ülkelerin başında 44 milyon 576 bin dolarla ABD yer alırken bu ülkeyi 24 milyon 625 bin dolarla Irak, 21 miyon 187 bin dolarla Almanya takip etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, gelecek yıl ihracatı artırmak istediklerini söyledi.

Malatya Gümrük Müdürlüğü üzerinden 164 milyon dolarlık kuru kayısı, 31 milyon 235 bin dolar makine ve aksamları sektöründen, 22 milyon 424 bin dolar elektrik ve elektronik sektöründen, 18 milyon 245 bin dolar hububat sektöründen, 3 milyon 480 bin dolar ise madencilikten gelir elde edildiğini belirten Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılını depremin etkisinde olmamıza rağmen güzel bir ihracatla kapatmıştık. 2025'ten daha da umutluyduk ancak 12 Nisan'da yaşadığımız zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok kalemde ihracatımıza sekte vurdu. Öte yandan ciddi bir üretim düşüşü yaşıyoruz. İhracatçı firmalarımızın ham madde giderleri, büyük bir yük haline gelmiş durumda. Enerji ve işçi maliyetleri de en büyük gider kalemi haline geldi. Ayrıca iç piyasada nakit döngüsünde büyük bir durgunluk var. Dış pazarda hem belirsizlik hem tedirginlik hakim. Üretim kapasitelerindeki düşüş bunun en önemli göstergesidir."

Asrın felaketini yaşamış Malatya olarak, rekabet gücü zayıflayan firmalara can suyu olacak teşvikler beklediklerine işaret eden Sadıkoğlu, "Üreten Malatya olarak bu yıl ihracatı önceki yıla göre yüzde 21 düşüşle 334 milyon 979 bin dolar olarak gerçekleştirdik. 2026'da her türlü koşula rağmen üreteceğiz ve ürettiğimizi ihraç ederek 2025 yılında verdiğimiz açığı kapatacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Malatya, Döviz, Son Dakika

