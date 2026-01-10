Malatya Tapu Müdürlüğü'nde Verimlilik Projesi - Son Dakika
Malatya Tapu Müdürlüğü'nde Verimlilik Projesi

10.01.2026 13:11
FKA, Malatya Tapu Müdürlüğü için eğitim programı başlatarak verimlilik ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), bölgedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle geliştirdiği iş birlikleriyle yerel kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Ajans tarafından yürütülen 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı çerçevesinde destek almaya hak kazanan Malatya Tapu Müdürlüğünün "Tapu Müdürlüklerinde Verimlilik ve Performans Artırıcı Uygulamalar" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Açılış programına Malatya Vali Yardımcısı Osman Kural, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Battalgazi Tapu Müdürü Levent Pamukçu, Yeşilyurt Tapu Müdürü Hakan Küçük, ve Malatya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsa Telimen, ile ilgili kurum temsilcileri, eğitmenler ve kurum personelleri katılım sağladı.

Programda, projenin amacı, kapsamı ve uygulanacak eğitim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi. Proje kapsamında düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile toplam 100 personelin; kurumsal aidiyet ve motivasyon, stres yönetimi, kriz ve çatışma yönetimi, zaman yönetimi ile zor insanlarla etkili iletişim ve ikna becerileri konularında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. Eğitimler, katılımcıların çalışma şartlarını ve kurumsal ihtiyaçları dikkate alınarak yüz yüze ve yerinde gerçekleştirilecek ve uygulama temelli modellerle desteklenecek.

Beş iş günü ve toplam 30 ders saatinden oluşan eğitim sürecinde katılımcıların gelişimleri ölçme ve değerlendirme araçlarıyla takip edilecek eğitim öncesi ve sonrası uygulamalarla kazanımlar analiz edilecek. Eğitim sürecinin sonunda hazırlanacak değerlendirme raporu Malatya Tapu Müdürlüğü'ne sunulacak. Açılış programında konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, "Kamu kurumlarımızın hizmet kalitesini artırmanın yolu, güçlü bir kurumsal yapı ve nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu proje ile Battalgazi ve Yeşilyurt Tapu Müdürlüklerimizde görev yapan personelin hem mesleki hem de kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Eğitim süreci sonunda elde edilecek kazanımların, vatandaşlarımıza sunulan tapu hizmetlerine doğrudan olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Ajans olarak, bölgemizde kamu kurumlarının kapasitesini güçlendirmeye yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Gerçekleştirilecek proje ile Malatya Tapu Müdürlüğü personelinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmet süreçlerinde verimlilik ve performansın artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve kaliteli sunulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

