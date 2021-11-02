Malazgirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Malazgirt ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesince yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilerin hazırladığı 28 projenin gün boyunca sergileneceğini belirten Kaya, "Bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Projeye katılan tüm öğrenci ve öğretmenleri kutluyorum." diye konuştu.

Davetliler, öğrencilerin sergilediği projeleri inceledi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.