Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti

07.07.2022 13:37

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi Malezya Başbakanı İsmail...

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir'de yürüyüşü

Görevli askerlerin çelenk getirmesi ve selamlama

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un askerlerin eşliğinde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması

Saygı duruşu

Anıtkabir Hatıra fotoğrafı çekilmesi

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ANKARA - Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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